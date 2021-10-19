Seray Sever ve 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül'den tekne pozu!

Doya Doya Moda programında jüri üyeliği yapan ve programın tamamen bitmesinin ardından soluğu kocasının yanında alan Seray Sever'in yaptığı paylaşımlar her zaman çok konuşuluyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan Seray Sever, hayranları tarafından büyük bir ilgili ile takip ediliyor.



Seray Sever eşi Eray Sünbül ile Bodrum'da geçirdiği zamanları da ara ara takipçileriyle paylaşıyor. Geçtiğimiz günlerde kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatak pozunu paylaşan Seray Sever son olarak tekne pozuyla dikkat çekti.



Sever'in hayranları bu paylaşıma "Yılın çifti seçilmelisiniz" yorumlarında bulundu.