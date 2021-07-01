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Seray Kaya: Hastalığı atlatalı çok oldu

01 Temmuz 2021 Perşembe - 15:08 | Son Güncelleme : 01 07 2021 - 15:08

Şarkıcı Seray Kaya, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı. Markalar Sokağı'nda bulunan bir restoranda arkadaşlarıyla buluşan Kaya, açık ve güneşli havanın tadını arkadaşlarıyla kahve içip sohbet ederek değerlendirdi.


Bir süre sonra AVM'ye giren ve kısa sürede vitrinleri inceleyen Seray Kaya, vale noktasında aracını beklediği sırada gazeteciler tarafından görüntülendi.
 
"TEDAVİ GÖRDÜĞÜM DOĞRU"
 
Geçtiğimiz hafta yapılan "Vertigo ile savaşıyor" haberlerine açıklık getiren oyuncu, "O haber nasıl çıktı anlamadım. Bir dönem vertigo olduğum ve tedavi gördüğüm doğru, ama hastalığı atlatalı çok oldu. Neden şimdi haber yapıldı, hiç anlamadım" dedi.
 
Hastalığı atlattığını ve şu an çok iyi olduğunu tekrar dile getiren Seray Kaya, aracının gelmesiyle birlikte gazetecilere teşekkür ederek AVM'den ayrıldı.

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