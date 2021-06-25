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Seray Kaya: Dinlenmem lazım

Seray Kaya: Dinlenmem lazım Geçtiğimiz yıl Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf sonrası yaşadığı sağlık sorunu ortaya çıkan genç oyuncu Seray Kaya, alışveriş turunda objektiflere yansıdı.
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