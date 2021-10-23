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Serap Paköz'den estetik açıklaması! 'Çok konuşulur oldum'
Temmuzda Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren sunucu Serap Paköz, geçirdiği estetik operasyon hakkında açıklama yaptı. İşte Serap Paköz'ün son hali...
'Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde' programı ile Star TV'de hafta içi her gün izleyicisiyle buluşan Serap Paköz, önceki gün Akmerkez’de görüntülendi. Alışveriş yapan sunucu, ayaküstü soruları yanıtladı.