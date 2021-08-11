Ece Üner İle Susma programının ilk yayın konuğu olan Serap Avcı, 3 yaşındaki kızı Belinay’ın şiddet gördüğü eski eşi Bayram tarafından kaçırıldığını iddia etmişti. Programın daha ikinci yayınında kaçırılan küçük kız Belinay bulundu.
Polis ekipleri, dün öğlen saatlerinde eski eş Bayram’ın Diyarbakır’daki evine baskın yaptı. Bayram’ın 25 Temmuz’da kaçırdığı 3 yaşındaki Belinay, annesi Serap Avcı’ya teslim edilmek üzere sosyal hizmetler tarafından götürüldü.
Uzman psikiyatrist Prof. Dr. Tanju Sürmeli ve Av. Cengiz Hortoğlu’nun da danışman olarak yer aldığı “Ece Üner İle Susma”, hafta içi her gün saat 16.00’da canlı yayınla Kanal D’de...
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Serap'ın kaçırılan 3 yaşındaki kızı bulundu!
11 Ağustos 2021 Çarşamba - 10:41 | Son Güncelleme : 11 08 2021 - 11:05
Kanal D’nin sunuculuğunu Ece Üner’in yaptığı “Ece Üner İle Susma” programında sevinç gözyaşları döküldü.
Ece Üner İle Susma programının ilk yayın konuğu olan Serap Avcı, 3 yaşındaki kızı Belinay’ın şiddet gördüğü eski eşi Bayram tarafından kaçırıldığını iddia etmişti. Programın daha ikinci yayınında kaçırılan küçük kız Belinay bulundu.
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