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Seranay Sarıkaya'nın operasyon geçirdiği hastaneden açıklama!

Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın Maslak'taki özel bir hastanede estetik ameliyatı olduğu, hastane kaydını da sahte bir isimle yaptığı iddia edilmişti. Sarıkaya'nın operasyon geçirdiği hastaneden açıklama geldi.

Seranay Sarıkaya'nın operasyon geçirdiği hastaneden açıklama! Oyunculuk kariyerinin yanı sıra güzelliği ve formda görüntüsüyle dikkat çekmeyi başaran Serenay Sarıkaya, bu kez 'estetik' iddiası ile adından söz ettirdi.
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