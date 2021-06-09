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Septum devüasyonu hangi sorunlara yol açar?

09 Haziran 2021 Çarşamba - 16:17 | Son Güncelleme : 09 06 2021 - 16:17

Burun eğriliğinin horlama ve ağız açık uyumaya sebep olabileceğini belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Şenol Polat, septum deviasyonu hakkında merak edilenleri anlattı.


Burnu iki ayrı bölüme ayıran duvara septum demekteyiz. Septum ön tarafta kıkırdak, arka tarafta da kemiklerden oluşmaktadır. Septumun deviasyonu, septumun bir tarafa doğru eğri olması demektir. Septum deviasyonu eğer bir probleme neden oluyorsa tedavi etmek gerekir. Septum deviasyonu burunda tıkanıklık, nefes alma zorluğu, ağız açık uyuma, horlama veya sinüs boşalımını zorlaştırarak tekrarlayan sinüslere neden olabilmektedir. Bu işleme septoplasti veya deviasyon ameliyatı denmektedir. Ameliyatla eğriliğin düzeltilmesi, kişinin hayat kalitesini bozan nefes alma problemlerini çözmektedir.

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Septum devüasyonu Şenol Polat Burun eğriliği
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