Burnu iki ayrı bölüme ayıran duvara septum demekteyiz. Septum ön tarafta kıkırdak, arka tarafta da kemiklerden oluşmaktadır. Septumun deviasyonu, septumun bir tarafa doğru eğri olması demektir. Septum deviasyonu eğer bir probleme neden oluyorsa tedavi etmek gerekir. Septum deviasyonu burunda tıkanıklık, nefes alma zorluğu, ağız açık uyuma, horlama veya sinüs boşalımını zorlaştırarak tekrarlayan sinüslere neden olabilmektedir. Bu işleme septoplasti veya deviasyon ameliyatı denmektedir. Ameliyatla eğriliğin düzeltilmesi, kişinin hayat kalitesini bozan nefes alma problemlerini çözmektedir.
- Haberler »
- Sağlık&Cinsellik Haberleri »
- Septum devüasyonu hangi sorunlara yol açar?
Septum devüasyonu hangi sorunlara yol açar?
09 Haziran 2021 Çarşamba - 16:17 | Son Güncelleme : 09 06 2021 - 16:17
Burun eğriliğinin horlama ve ağız açık uyumaya sebep olabileceğini belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Şenol Polat, septum deviasyonu hakkında merak edilenleri anlattı.
- Yemen'de Husiler füzeler ve İHA'larla saldırdı: 8 ölü, 27 yaralı
- 'Camdaki Kız'da bomba sahne: Asıl şimdi yandın Cana...
- Manisa'da dünürler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
- Yargıtay'a iki yeni üye! Resmi Gazete'de yayımlandı
- Polis ekibine ateş açıldı: 2 polis yaralı
- Bakanlık acı haberi duyurdu: 1 şehidimiz var