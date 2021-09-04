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Şentop, Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılacak

AA |  04 Eylül 2021 Cumartesi - 13:01 | Son Güncelleme : 04 09 2021 - 13:01

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilecek Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 5'inci Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılacak.


Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, 6-8 Eylül'de Avusturya'ya  ziyarette bulunacak. Şentop, ziyaret gerçekleştireceği Avusturya'da Türkiye'nin  Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun tarafından karşılanacak. Büyükelçi Ceyhun, Meclis  Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti onuruna 6 Eylül Pazartesi günü  büyükelçilikte akşam yemeği verecek. 
 
Ziyaretinin ikinci gününde, PAB 5'inci Dünya Parlamento Başkanları  Konferansı'nın açılış oturumuna katılacak olan Şentop, "çevrim içi ve çevrim dışı  ortamlarda yanlış bilgilendirme ve nefret söylemiyle mücadelenin, daha güçlü  yasal düzenlemeler gerektirdiği"ne ilişkin verilecek önergenin sunumunda konuşma yapacak. 
 
 TBMM Başkanı Şentop, PAB Başkanı Duarte Pacheco ve Avusturya Ulusal  Meclisi Başkanı Wolfgang Sobotka ile görüşecek. Türk Dili Konuşan Ülkeler  Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) üyesi ülkelerin parlamento başkanları onuruna  çalışma yemeği verecek olan Şentop'un Avusturya’daki Türk toplumu temsilcilerini  de kabul etmesi bekleniyor. 
 
Mustafa Şentop, temaslarının son günü olan 8 Eylül Çarşamba günü  Bosna-Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic ve Gürcistan Parlamento  Başkanı Kakha Kuchava ile ayrı ayrı görüşecek. 
 
Şentop'un, Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZPA) Başkanı Gennaro  Migliore ile Irak Temsilciler Konseyi Başkan Birinci Yardımcısı Hasan Kareem  Al-Chaabawi'yi de kabul etmesi öngörülüyor. 

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Mustafa Şentop TBMM Dünya Parlamento Başkanları
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