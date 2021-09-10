Şenol Güneş istifa mı etti? Güneş'in Milli takım kariyeri ve TFF Şenol Güneş açıklaması

Şenol Güneş istifa etti mi, kovuldu mu? son günlerin en çok yanıt aranan sorusu oldu.Türkiye Futbol Federasyonu açıklama yaparak merak edilen soruya da yanıt verdi. TFF Teknik Direktör Şenol Güneş ile yolların ayrıldığı duyuruldu. TFF Şenol Güneş açıklaması ve Şenol Güneş milli takım kariyeri...

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yollar ayrıldı. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada Güneş’e Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür edildi. Peki, Şenol Güneş istifa mı etti?

ŞENOL GÜNEŞ İSTİFA MI ETTİ? (TFF ŞENOL GÜNEŞ AÇIKLAMASI)

Federasyon’dan yapılan açıklamada “A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir.

Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş’e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz.” denildi.

MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

Türk millî takımının formasını ilk kez 31 Ekim 1976 tarihinde Malta'ya karşı giyen Güneş, toplam 31 kez (beşini kaptan olarak) forma giydi. FIFA Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası elemelerinde forma şansı bulsa da hiçbir önemli turnuvaya katılamadılar. 25 Mart 1987'de Türkiye'nin Doğu Almanya'yı 3-1 yendiği maç da Güneş'in millî formayı giydiği son maç oldu.

Teknik direktörlük kariyeri

İki dil bilen Şenol Güneş, futbol hayatındaki başarısını teknik direktörlük kariyerinde de sürdürmüştür. Özellikle Trabzonspor'un başında bulunduğu yıllar içerisinde lig sıralamasında uzun yıllardan sonra Trabzonsporu ikincilikle tanıştırmıştır. A millî takımın başında bulunduğu yıllar içerisinde büyük başarılar kazanan Şenol Güneş, 2002 FIFA Dünya Kupası üçüncülüğüyle Türk millî takımının aldığı en büyük başarıya imza atmıştır. Bu başarıyla UEFA tarafından 2002 senesinin en iyi teknik direktörü seçildi.