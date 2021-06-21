Şenol Güneş istifa etti mi? Şenol Güneş’ten iddialara yanıt!

EURO 2020 grup aşamasından 0 puanla dönen A Milli takımızın performansı eleştiri konusu olurken, Şenol Güneş eleştirildi. İsviçre'ye 3-1 yenilen A Milli Takım'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş basın toplantısında istifa edecek misiniz, sorusuna yanıt verdi. Peki, Şenol Güneş istifa etti mi? İşte, Şenol Güneş'in açıklamaları…

ŞENOL GÜNEŞ İSTİFA ETTİ Mİ?

Şenol Güneş konu ile ilgili olarak şu sözleri kullandı "Şu anda düşüncem istifa edip etmemek değil. İşimizi yaptık, buradan çıkmak düşüncem. Maçtan önce gelirken bizi dünya kupası finaline götürüyordunuz, şimdi nasıl gidersiniz diye düşünüyorsunuz. Zaten böyle yapıldığı için Türkiye'de sıkıntı var. Bunun hesabı yapılır, bu hesap size değil, yönetime verilir. Taraftar içinde bunu kullanarak, sizin bir planlama yapmanızı doğru bulmam. Fikir olarak sorulur, yetkili olduğum için sorumlu olduğumu söylüyorum. Herkes sorumlu, medya da sorumlu, yönetim de oyuncu da sorumlu. Takımın başarı başarısızlığında sorumluluğu üstüme almam gerekir. Bunun karşılığı istifa mıdır? İş yapmak mıdır? İşi bırakıp kaçmak mıdır? Yoksa çalışmak mıdır? Onu siz daha iyi takdir edersiniz." yorumunu yaptı.