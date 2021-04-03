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Seni Çok Bekledim final mi yapacak? Seni Çok Bekledim ne zaman final yapacak?

03 Nisan 2021 Cumartesi - 12:51 | Son Güncelleme : 03 04 2021 - 12:52

Dizi sektöründe yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun başrolünü paylaştığı Seni Çok Bekledim dizisi ile ilgili önemli bir karar alındı. Peki, Seni Çok Bekledim final mi yapacak? Seni Çok Bekledim dizisi bitiyor mu? Seni Çok Bekledim ne zaman final yapacak? İşte detaylar...


Dizi sektöründe yaprak dökümü başladı. Yaz sezonu ile birlikte diziler de birer birer final kararı alıyor.  Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun başrolünü paylaştığı ekranların sevilen dizisi Seni Çok Bekledim de yeni gelişmeler yaşanıyor.  
 
 
SENİ ÇOK BEKLEDİM FİNAL Mİ YAPACAK?
 
Dizi sektöründen son haber Özcan Deniz'in başrolde olduğu Seni Çok Bekledim dizisinden geldi.
 
Ramo ve Baraj'ın ardından Özcan Deniz'in çekimleri Katar'da başlayıp İstanbul'da devam eden dizisi Seni Çok Bekledim dizisi için de final kararı alındı.
 
SENİ ÇOK BEKLEDİM NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?  
 
Deniz'in başrolünü İrem Helvacıoğlu ile paylaştığı dizisi 13. bölümde ekrana veda edecek.
 
Özcan Deniz  Seni Çok Bekledim dizisi için 5 milyon TL peşin almıştı. 
 

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