Seni Çok Bekledim final mi yapacak? Seni Çok Bekledim ne zaman final yapacak?

Dizi sektöründe yaprak dökümü başladı. Yaz sezonu ile birlikte diziler de birer birer final kararı alıyor. Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun başrolünü paylaştığı ekranların sevilen dizisi Seni Çok Bekledim de yeni gelişmeler yaşanıyor.
SENİ ÇOK BEKLEDİM FİNAL Mİ YAPACAK?
Dizi sektöründen son haber Özcan Deniz'in başrolde olduğu Seni Çok Bekledim dizisinden geldi.
Ramo ve Baraj'ın ardından Özcan Deniz'in çekimleri Katar'da başlayıp İstanbul'da devam eden dizisi Seni Çok Bekledim dizisi için de final kararı alındı.
SENİ ÇOK BEKLEDİM NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?
Deniz'in başrolünü İrem Helvacıoğlu ile paylaştığı dizisi 13. bölümde ekrana veda edecek.
Özcan Deniz Seni Çok Bekledim dizisi için 5 milyon TL peşin almıştı.