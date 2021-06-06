Şener Şen tepki gösterdi! 'Siz kimsiniz?'

Datça tatilini yarıda kesen Şener Şen, sağlık kontrolleri için döndüğü Nişantaşı'ndaki özel bir hastanede objektiflere takıldı. Usta sanatçı, "Siz kimsiniz? Ne için beni görüntülüyorsunuz?" diyerek, basın mensuplarına tepki gösterdi.

Yedi ay önce koronavirüse yakalanıp, tedavi görerek hastalığı yenen Şener Şen, sağlık kontrolünden geçti. Nişantaşı'nda aylar önce tedavi gördüğü aynı hastaneye gelerek, son kontrollerini yaptıran Şen, çıkışta telaşlı haliyle görüntülendi. Önce basın mensuplarını tanımayıp "Siz kimsiniz? Ne için beni görüntülüyorsunuz?" diye tepki gösteren oyuncu, ardından durumu anlayınca sağlığı hakkında bilgi verdi.

"Çocuklar beni nasıl burada buldunuz da tanıdınız?" diyen Şen, koronavirüs sonrası kontrollerinin iyi çıktığını söyledi. Tatilden döndüğünü söyleyen oyuncu, "Eski filmleriniz hala ilgiyle izleniyor. Mesleği tam olarak bıraktınız mı?" sorusuna yanıt verdi.

Şimdilik sahneleri bırakmadığını belirten sanatçı, "Aslında bırakmak lazım ama tam olarak da bırakmadım. Bana uyan bir iş olursa tabii ki düşünebilirim. Eskiden o filmler çekilirken gençtik şimdi yaşlandık. Bizden de biraz geçti gibi" şeklinde konuştu.