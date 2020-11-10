Şener Şen hastaneye kaldırıldı

Türk sinema sının sevilen ismi usta Sanatçı Şener Şen'in koronavirüse yakalandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.Türk Sineması'nda pek çok önemli yapımda rol alan ve son dönemde de tiyatro sahnesinde izleyicisi ile buluşan Şener Şen'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Gelen bilgilere göre testin pozitif çıkmasının ardından 78 yaşındaki Şener Şen, hastanede tedavi altına alındı. Amerikan Hastanesi'nde tedavisi süren Şener Şen'in durumunun iyi olduğu belirtildi.

ŞENER ŞEN İZLEYİCİSİYLE SON OLARAK TİYATRO SAHNESİNDE BULUŞMUŞTU

Şener Şen, pandemi öncesinde geçtiğimiz Kasım ayında izleyicisi ile uzun yıllar sonra Zengin Mutfağı isimli bir oyun la tiyatro sahnesinde buluşmuştu.

ŞENER ŞEN KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı. 26 Aralık 1941, Adana doğumlu. Asıl adı Ali Haydar Şen olup, babası Türk sinemasının önemli karakter oyuncularından olan Ali Şen 'dir. Bakırköy Ortaokulu'nda okudu ve İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdi. Gençlik yıllarında işportacılıktan dolmuş şoförlüğüne kadar çeşitli işlerde çalıştı. Orta sınıftan ve taşra kentlerinden gelerek İstanbul'un gecekondu semtlerine yerleşen insanlara kadar, her türlü insan malzemesini yakından tanımak, bu çevrelerde çeşitli maceraları gözleme fırsatını buldu. Bir süre ilkokul öğretmenliği de yaptı. 1967 yılında, tiyatro sanatçısı Ergun Köknar'ın desteğiyle girdiği İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda, on üç yıl çalıştı.

KARİYERİNİN İLK YILLARINDA 5 YIL BOYUNCA KÜÇÜK ROLLERDE OYNADI

Tiyatro oyunculuğu yaşamına Yeşil Sahne'de amatör olarak sahneye çıkarak başlamıştı. Yeşilçam'da, uzun yıllar seslendirme çalışmaları yapmanın yanı sıra, çeşitli filmlerde küçük rollerde gözüktü. Sinemaya ilk adım attığı bugünlerde figüranlık dahil her işi yaptı. Beş yıl boyunca o kadar küçük rollerde oynar ki, bazen filmlerde sadece dans etmek ya da başrol oyuncusundan dayak yemekle yetindi. Yapımcı yönetmen Ertem Eğilmez'in keşfettiği bir sinema oyuncusu olarak, ilk kez, Rıfat Ilgaz'ın romanından sinemaya uyarlanan "Hababam Sınıfı" filminde, beden eğitim öğretmeni "Badi Ekrem" tiplemesi ile dikkatleri üzerine çekti (1975). Aynı filmde İnek Şaban tiplemesi ile ün yapan Kemal Sunal ile müthiş bir ikili oluşturdu. O yıllarda büyük gişe gelirleri sağlayan Kemal Sunal'ın oynadığı güldürülerde yeri doldurulamayacak bir karakter oyunculuğu sergiledi. Rol aldığı "Süt Kardeşler", "Şabanoğlu Şaban", "Tosun Paşa", "Kibar Feyzo" (1978), "Çöpçüler Kralı" ve "Davaro" (1981) adlı filmler ile artık seyircinin sevdiği bir oyuncu durumuna geldi. Kemal Sunal ve İlyas Salman ile oluşturduğu ikili ve üçlü oyunculuk tiplemelerinin öne çıktığı güldürü filmlerinin ardından, Almanya 'da tiyatro çalışmaları yaptı (1980-82).

ŞALVAR DAVASI FİLMİYLE PARLADI

Şener Şen'in başrol oynadığı ve yıldızının asıl parladığı ilk film ise "Şalvar Davası" (1983) adlı yapımdır. Peşi sıra yine başrol oynadığı, Başar Sabuncu'nun senaryosunu yazdığı "Namuslu" ile o güne kadar çizdiği tiplemelerin dışında bir karakter ile seyircinin karşısına çıktı. Namuslu bir yurttaşın kara mizah öyküsünü anlatan bu film büyük başarı sağladı. Nesli Çölgeçen'in "Züğürt Ağa"sında yoksullaşmış, temiz yürekli bir köy ağasını; "Milyarder" de, piyangodan büyük ikramiye kazanan dar gelirli bir memuru; "Muhsin Bey" (1987)'de, şarkıcı olma heveslisi bir gence (Uğur Yücel) menajerlik yapan babacan ve duygulu bir karakteri başarı ile oynadı.

Koronavirüse yakalanan usta sanatçı Şener Şen hastaneye kaldırıldı

EŞİYA FİLMİNDEKİ BAŞARISI İNCELEME KONUSU OLDU