Senem Kuyucuoğlu kız arkadaşıyla dudak dudağa! Tescilli güzelin fotoğrafları olay oldu

Tescilli güzel Senem Kuyucuoğlu yeni sevgilisiyle verdiği pozlarla gündeme geldi. Uyuşturucu bağımlılığından tedavi olarak kurtulan tescilli güzel, şu sıralar tenis çi sevgilisi Yasemin Ada Börü’yle yaşadığı ilişkiyle gündemde.

İkili son olarak Instagram ’dan dudak dudağa pozlarını paylaştı.

“HAYATIMI MAHVETTİM”

2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu, Gökhan Çınar’ın hazırlayıp sunduğu ‘Katarsis’ programına konuk olmuştu. Türkiye'de ve Amerika 'da modellik yaptığı dönemde basına servis edilen cinsel içerikli görüntüleriyle çok konuşulan Kuyucuoğlu, "Hayatım alt üst oldu. Kendi hayatımı kendi ellerimle mahvettim" demişti.

"Cinsel eğilimim de dahil yaşadığım her şeyi insanlardan uzakta yaşamayı tercih ettim" diyen Kuyucuoğlu, "En yakın arkadaşım tarafından afişe edildim. Bu kadar şeyi saklayıp, bir anda kendimi odak noktası olarak buldum. Bu çok rencide ediciydi" dedi.