14 Ağustos 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.448 0.22 EURO 10,0630 0.00
USD 8,5190 -0.26 ALTIN 487,100 1.19
CANLI BORSA
TÜMÜ

Senem Kuyucuoğlu kız arkadaşıyla dudak dudağa! Tescilli güzelin fotoğrafları olay oldu

14 Ağustos 2021 Cumartesi - 10:37 | Son Güncelleme : 14 08 2021 - 10:37

Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu, yarı Rus yarı İranlı sevgilisi Medis Mir'le ayrıldıktan sonra tenisçi Yasemin Ada Börü'yle aşk yaşamaya başlamıştı. Mutlu bir beraberlikleri olduğunu her fırsatta dile getiren Kuyucuoğlu, Instagram hesabından sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi.


Tescilli güzel Senem Kuyucuoğlu yeni sevgilisiyle verdiği pozlarla gündeme geldi. Uyuşturucu bağımlılığından tedavi olarak kurtulan tescilli güzel, şu sıralar tenisçi sevgilisi Yasemin Ada Börü’yle yaşadığı ilişkiyle gündemde.
 
İkili son olarak Instagram’dan dudak dudağa pozlarını paylaştı.
 
“HAYATIMI MAHVETTİM”
 
2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu, Gökhan Çınar’ın hazırlayıp sunduğu ‘Katarsis’ programına konuk olmuştu. Türkiye'de ve Amerika'da modellik yaptığı dönemde basına servis edilen cinsel içerikli görüntüleriyle çok konuşulan Kuyucuoğlu, "Hayatım alt üst oldu. Kendi hayatımı kendi ellerimle mahvettim" demişti.
"Cinsel eğilimim de dahil yaşadığım her şeyi insanlardan uzakta yaşamayı tercih ettim" diyen Kuyucuoğlu, "En yakın arkadaşım tarafından afişe edildim. Bu kadar şeyi saklayıp, bir anda kendimi odak noktası olarak buldum. Bu çok rencide ediciydi" dedi.

ETİKETLER

Senem Kuyucuoğlu Türkiye güzeli Yasemin Ada Börü
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.