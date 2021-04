Senem Kuyucuoğlu kimdir? 2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu kaç yaşında, nereli, sevgilisi?

Türkiye eski güzellerinden Senem Kuyucuoğlu, kadın sevgilisi ve geleceği hakkında konuştu. Eski Türkiye güzeli, "Bir prodüksiyon şirketine ortak oldum. Reklam çekimleri, fotoğraf ve montaj gibi işlerle uğraşıyorum" diyerek geçtiğimiz günlerde bir kadınla öpüştüğü görüntüler basına yansıyan Senem Kuyucuoğlu, konuyla ilgili sorulara yanıt verdi. Kuyucuoğlu, "Evet, öpüştüğümüz doğrudur. Kendisi benim sevgilim olur. Nişantaşı'nda aynı evde yaşıyoruz. Bana göre çok iyi bir kız ve aynı zamanda onu çok kıskanıyorum" ifadelerini kullanca hakkında yapılan aramalar da arttı.

SENEM KUYUCUOĞLU KİMDİR?

Senem Kuyucuoğlu, 22 Eylül 1990 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. modellik ve güzellik yarışmalarında derece almış Türk modeldir. Türkiye'yi birçok uluslararası yarışmada temsil eden Kuyucuoğlu, son olarak Türkiye adına 2009 Kâinat Güzellik Yarışması'na katılmıştır. Boxer dergisinin 2009 yılında okur oylarıyla belirlediği Türkiye'nin en seksi 50 kadını sıralamasında da 3. sırayı almıştır.

1990'da İzmir'de doğan Senem Kuyucuoğlu modelliğe 14 yaşında başladı. 2006 yılında, henüz 15 yaşını doldurmamışken Deniz Akkaya ile Top Model Türkiye yarışma programına katıldı ve burada ikinci oldu. 2007 yılında Best Model of Turkey yarışmasında "Türkiye'nin en iyi modeli" seçilen Kuyucuoğlu, aynı yıl düzenlenen Best Model of the World yarışmasına Türkiye adına katıldı ve burada da "Dünyanın en iyi ikinci modeli" seçildi.

Bacak boyu 123 cm olan Senem Kuyucuoğlu, modellik yarışmalarında elde ettiği derecelerin ardından kariyerine devam etti. Çeşitli defile ve organizasyonlarda yer aldı. 2009'un Mart ayında Fashion One TV'nin ekran yüzü olan Kuyucuoğlu, yine aynı kanalda Moda Polisi adlı moda programını sundu.

Nisan 2009'da katıldığı Miss Turkey 2009 yarışmasında ikinci olan Senem Kuyucuoğlu, Türkiye'yi Kâinat Güzellik Yarışması'nda (Miss Universe) temsil etme hakkını elde etti. 24 Ağustos 2009'da Bahamalar'da yapılan Kâinat Güzellik Yarışması öncesi rahatsızlanan Kuyucuoğlu, podyuma iğne olarak çıkarak Türkiye'yi temsil etti; ancak dereceye giremedi.

SENEM KUYUCUOĞLU SEVGİLİSİ

Sevgilisi hakkında bilgi veren eski model, "Yarı Rus, yarı İranlı ve adı da Medis Mir. Onunla ortak bir iç çamaşırı markası da kurduk. Hedefimiz dünyaya açılmak" diye konuştu.

FAKAT EN YAKIN ARKADAŞIM TARAFINDAN AFİŞE EDİLDİM

Geçtiğimiz şubat ayında Gökhan Çınar’ın hazırlayıp sunduğu ‘Katarsis’ programına konuk olan Kuyucuoğlu, özel hayatı için "Yaptığım hiçbir şeyden utanmadım. Her şey benim hayatımın bir parçasıydı. Utandığım tek şey şu oldu, kalkıp tepki vermem gereken anda öyle bir noktaya getirildim ki ağlamak zorunda kaldım, mağdur olmak zorunda kaldım. Kendime bunu yakıştıramadım. Cinsel eğilimim de dahil yaşadığım her şeyi insanlardan uzakta yaşamayı tercih ettim. Fakat en yakın arkadaşım tarafından afişe edildim. Bu kadar şeyi saklayıp, bir anda kendimi odak noktası olarak buldum" demişti.