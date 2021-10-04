04 Ekim 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.395 -0.44 EURO 10,3130 0.43
USD 8,8670 0.13 ALTIN 504,260 0.57
CANLI BORSA
TÜMÜ

Senegal'de Kovid-19 salgında 2 vaka ile en düşük günlük sayı kayda geçti

AA |  04 Ekim 2021 Pazartesi - 17:39 | Son Güncelleme : 04 10 2021 - 17:39

Senegal'de Mart 2020'de başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 2 vaka ile en düşük günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.


Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1411 test yapıldı ve 2 vaka tespit edildi. Bulaş oranı yüzde 0,14'e gerilerken, 16 kişi sağlığına kavuştu, Kovid-19 kaynaklı ölüm yaşanmadı.
 
Böylece Kovid-19'un ilk tespit edildiği 2 Mart 2020'den bu yana 2 vaka ile en düşük günlük Kovid-19 vakası kayda geçti.
 
Salgının 3'üncü dalgasını temmuz ve ağustosta hissetmeye başlayan Senegal'de 18 Temmuz'da 1722 kişi ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.
 
Virüs nedeniyle 31 kişinin yaşamını yitirdiği 10 Ağustos'ta da en yüksek günlük ölüm kaydedilmişti.
 
Yaklaşık 16 milyonluk ülkede, bugüne kadar 73 bin 802 kişide virüse rastlanırken, 71 bin 870 kişi iyileşti.
 
Şubatta başlayan aşılama kampanyasında bugüne kadar 1 milyon 259 bin 187 kişinin aşı olduğu ülkede yıl sonuna kadar 9 milyon kişinin aşılanması planlanıyor.

ETİKETLER

senegal kovid 19 koronavirüs
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.