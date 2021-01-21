Senden İyi Yok’a bu hafta, Yavuz Seçkin konuk oluyor...

teve2’nin, sunuculuğunu Avatar Atakan’ın yaptığı, yapımını 93 Medya’nın üstlendiği, her Pazar günü ekrana gelen sevilen programı Senden İyi Yok’a bu hafta, yaptığı taklitler ile izleyicinin gönlünde taht kuran, radyo programında ünlü isimlere yaptığı şakalar ile adından sıkça söz ettiren ve çektiği sinema filmleri ile herkesin beğenisiniz kazanan senarist ve komedyen Yavuz Seçkin konuk oluyor.

Programda ilk olarak Avatar Atakan’ı Yavuz Seçkin ile birlikte bir ‘’tekerleme okuma mücadelesi’’ bekliyor. Tekerleme okumada Yavuz Seçkin karşısında zor anlar yaşayan Avatar Atakan daha sonra Yavuz Seçkin ile birlikte sert geçen bir dövüş mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

Üçüncü sürpriz final oyununun ise merakla beklendiği ‘’Senden İyi Yok’’ 24 Ocak Pazar günü saat 14.00’te teve2’de...