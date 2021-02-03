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Senden İyi Yok’a bu hafta, Serhat Akın konuk oluyor!

03 Şubat 2021 Çarşamba - 14:53 | Son Güncelleme : 03 02 2021 - 14:53

Senden İyi Yok’a bu hafta, Fenerbahçe’nin efsane ve başarılı ismi, milli takımın yıldız futbolcu Serhat Akın konuk oluyor.


teve2’nin, sunuculuğunu Avatar Atakan’ın yaptığı, yapımını 93 Medya’nın üstlendiği,  her Pazar günü ekrana gelen sevilen programı Senden İyi Yok’a bu hafta, Fenerbahçe’nin efsane ve başarılı ismi, milli takımın yıldız futbolcu Serhat Akın konuk oluyor. Programda ilk defa dövüş eldivenlerini giyen Serhat Akın profesyonel ringde Avatar Atakan’dan 3 puan almak için mücadele edecek. 
 
Avatar Atakan’ın Ayak Tenisi mücadelesinde milli futbolcudan kaç puan alacağı ise merak konusu oldu.
 
 ‘’Senden İyi Yok’’ 07 Şubat Pazar günü teve2’de...
 

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