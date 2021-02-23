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Senden İyi Yok’a bu hafta, Doğukan Manço konuk oluyor!

23 Şubat 2021 Salı - 10:05 | Son Güncelleme : 23 02 2021 - 10:05

’Senden İyi Yok’’ 28 Şubat Pazar günü saat 15:30’da teve2’de...


teve2’nin, sunuculuğunu Avatar Atakan’ın yaptığı, yapımını 93 Medya’nın üstlendiği,  Senden İyi Yok’a bu hafta,  Türk müziğine hızlı bir giriş yapan, aynı zamanda motor sporları ile birçok dereceye imza atmış, sanat dünyasının renkli ismi  Doğukan Manço konuk oluyor. Doğukan Manço’yu programda Avatar Atakan ile birlikte birbirinden eğlenceli üç mücadele etabı bekliyor. 
 
 
Doğukan Manço’nun bilinmeyen yönleri, Barış Manço üzerine derin bir sohbet ve sürpriz karşılaşma oyunları ile ‘’Senden İyi Yok’’ 28 Şubat Pazar günü saat 15:30’da teve2’de... 
 
 

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