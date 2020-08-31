İlçe Sağlık Müdürü Fatma Anteplioğlu yaptığı açıklamada, “Sağlık çalışanlarımızın yüksek riskle çalıştığı şu dönemde Covid-19 bizim bağrımızı da yaktı. Rabbim mekanını cennet eylesin. Rabbim seni gül bahçelerinde, cennetin en güzel yerlerinde ağırlasın. Biz hakkımızı helal ettik, sen de hakkını helal eyle güzel kardeşimiz. Nurlar içinde uyu. Ebedî yurdunda Rabbim seni şehitler makamında ağırlasın inşallah” dedi.
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- Şenay hemşire corona virüsten hayatını kaybetti
Şenay hemşire corona virüsten hayatını kaybetti
İHA | 31 Ağustos 2020 Pazartesi - 23:12 | Son Güncelleme : 31 08 2020 - 23:12