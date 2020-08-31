01 Eylül 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.079 -1.99 EURO 8,7600 -0.14
USD 7,3510 0.07 ALTIN 465,270 0.42
CANLI BORSA
TÜMÜ

Şenay hemşire corona virüsten hayatını kaybetti

İHA |  31 Ağustos 2020 Pazartesi - 23:12 | Son Güncelleme : 31 08 2020 - 23:12

Kayseri'nin Develi ilçesinde 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarından Hemşire Şenay Şahin corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.


İlçe Sağlık Müdürü Fatma Anteplioğlu yaptığı açıklamada, “Sağlık çalışanlarımızın yüksek riskle çalıştığı şu dönemde Covid-19 bizim bağrımızı da yaktı. Rabbim mekanını cennet eylesin. Rabbim seni gül bahçelerinde, cennetin en güzel yerlerinde ağırlasın. Biz hakkımızı helal ettik, sen de hakkını helal eyle güzel kardeşimiz. Nurlar içinde uyu. Ebedî yurdunda Rabbim seni şehitler makamında ağırlasın inşallah” dedi.

ETİKETLER

Kayseri Develi corona virüs Hemşire
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.