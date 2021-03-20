20 Mart 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.529 -1.41 EURO 8,6000 -1.58
USD 7,2160 -1.46 ALTIN 404,430 -1.06
CANLI BORSA
TÜMÜ

Senatörlerden Biden'a 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıma çağrısı

AA |  20 Mart 2021 Cumartesi - 1:05 | Son Güncelleme : 20 03 2021 - 1:05

ABD'li bir grup senatör, Başkan Joe Biden'a, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıma çağrısı yapan bir mektup gönderdi.


Öncülüğünü Demokrat Senatör Bob Menendez ile Cumhuriyetçi Senatör John  Cornyn'in yaptığı ve 38 senatörün imza attığı mektup, Senato Dış İlişkiler  Komitesi tarafından duyuruldu.
 
Her iki partiden de senatörlerin isimlerinin yer aldığı mektupta,  Biden'ın geçen yıl yaptığı bir konuşma hatırlatılarak, "Ermeni soykırımı  gerçeğini resmen tanıma çağrısını güçlü şekilde yapmak üzere size yazıyoruz.  Geçmişte Ermeni soykırımını soykırım olarak tanımıştınız, şimdi Başkan olarak  yine aynı şeyi yapmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
 
2019 yılında ABD Kongresinin her iki kanadında da kabul edilen "1915  olaylarının soykırım olarak tanınması" yönündeki karar tasarılarına atıf yapılan  mektupta, Biden yönetiminin olayı "soykırım" olarak resmen tanıyarak Kongreye  katılması gerektiği savunuldu.
 
Daha önceki yönetimlerin bu yönde resmi bir adım atmayıp sessiz  kaldıklarına dikkat çekilen mektupta, Biden yönetimine bu sessizliği bozması  çağrısı yapıldı.
 
ABD Başkanı Biden, geçen yıl başkan adayı iken yaptığı 1915  olaylarıyla ilgili açıklamasında, olayları "soykırım" olarak tanımlamış ve başkan  seçilmesi halinde bu yöndeki bir Kongre tasarısına destek vereceğini ifade  etmişti.
 

ETİKETLER

ABD Joe Biden 1915 olayları
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.