Şen kardeşler nasıl öldü? Hatay Şen kardeşler cinayeti: Hüseyin Şen ve Mehmet Şen’i kim öldürdü, katil bulundu mu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen 'Şen kardeşler cinayeti' hakkındaki detaylar merak ediliyor. Hatay'ın Merkez'de aynı evde yaşayan Metin ve Hüseyin Şen vahşice katledildi. Olayın detayları izleyiciyi şokey ederken Şen kardeşler nasıl öldü? Hüseyin Şen ve Mehmet Şen’i kim öldürdü? Sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte Hatay Şen kardeşler cinayeti…

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeni sezonda Şen Kardeşler cinayeti işlendi. Programındaki iddialara göre iki kardeş vahşice darp edildikten sonra ölü bulunuyor. İddiaların odağındaki isimlerden biri olan evin bakıcısı Emel Hanım ise canlı yayına çıkmayı reddediyor. Peki Hüseyin ve Metin Şen olayı nedir, Şen kardeşler nasıl öldü? İşte Hatay Şen kardeşler cinayeti…

Şen Kardeşler cinayeti

Hatay Merkez'e bağlı evlerinde yaşayan kardeşler, 2020 yılında hayatını kaybetti. İşkence görerek öldürüldüğü söylenen Hüseyin ve Metin kardeşleri kimin öldürdüğü bulunamayınca, ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuruyor. 80 ve 83 yaşındaki kardeşlerin cinayetinde suçlanan isimler arasında bakıcıları da yer alıyor.

Müge Anlı konuyla ilgili canlı yayında, ''Evli olan kardeşin eşi hastalık geçiriyor ve yardıma ihtiyaç duyuyor. Evlerinde biri hafta sonu biri hafta içi olmak üzere iki bakıcı bulunuyor. Abileri de onların yanına geliyor ve beraber kalıyorlar. 8 Ekim 2020'de evlerine biri ya da birileri giriyor. Ne yazık ki bu iki beyefendiyi işkence edecek kadar canice darp ediyorlar. Kesici aletlerle, delici aletlerle... Hastanede hayatlarını kaybediyorlar. Evde rahmetlinin eşi ve bakıcısı var. Bakıcı o gece hiçbir şey duymadığını iddia ediyor.'' açıklamasını yaptı.

Babası ve amcasının katillerini arayan Ganime Şen, "Amcama daha çok işkence yapmışlar. Kafatasını ayırmışlar, boğazını kesmişler. Babamda ise bu kadar ağır yaralar yoktu" diye konuştu.