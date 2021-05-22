Sen Çal Kapımı yeni sezon ne zaman? Sen Çal Kapımı yeni sezon yayın tarihi

Sen Çal Kapımı sezon finali sonrası yaz döneminde 2. Sezonuyla ekranlarda yer alacak. Hande Erçel ve Kerem Bursin'in başrollerinde yer aldığı geçen sezon çok konuşulan yaz dizilerinden Sen Çal Kapımı Twitter’da TT oldu. Çekimleri başlayan dizinin ne zaman yayınlanacağı merak konusuydu. Peki, Sen Çal Kapımı yeni sezon ne zaman?

Sen Çal Kapımı yeni sezon ne zaman? Sen Çal Kapımı yeni sezonuyla ekranlarda olmaya hazırlanıyor. Dizinin yeni sezon bölümü merakla beklenirken, yeni sezonun ilk bölüm reytinglerinin nasıl olacağı da heyecanla bekleniyor. Öte yandan Sen Çal Kapımı "SçkYakında Foxta" etiketi ile TT oldu.

Sen Çal Kapımı yeni sezon ne zaman?

Kerem Bursin ile Hande Erçel'in başrolünde yer aldığı Sen Çal Kapımı; 9 Haziran 2021 tarihinde yayınlanacak.

Sen Çal Kapımı dizinin konusu

"Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat’la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda’ya bursunu geri vermeyi teklif eder. Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir." şeklinde özetlenebilir.