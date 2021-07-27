Sen Çal Kapımı dizisinden erken veda!

Sen Çal Kapımı dizisine yaz sezonu katılan Ayşe Akın büyük final öncesi ekibe veda ediyor.

Sen Çal Kapımı dizisine yaz sezonu katılan Ayşe Akın büyük final öncesi ekibe veda ediyor. Hande Erçel ile Kerem Bürsin'i buluşturan "Sen Çal Kapımı" dizisi 52. bölümde ekrana veda edecek.

Özellikle yurt dışı satışları çok iyi giden dizinin ekibine bu yaz katılan Ayşe Akın'ın büyük final öncesi ekibe veda edeceği öğrenildi. Akın bu sezon çekilen 9. bölümde diziden ayrılacak.

Ayşe Akın kimdir?

24 Ocak 1992 doğumlu olan Ayşe Akın an itibarıyla 27 yaşındadır. Türk bir ailenin kızı olarak Belçika'da dünyaya gelen başarılı isim aslen Afyonludur. Çok küçük yaşlardan itibaren kamera karşısındadır.

2010 senesine gelindiğinde yani 18 yaşındayken bir güzellik yarışmasına katılmış ve Brüksel Güzeli seçilmiştir. Sadece Belçika'da değil Türkiye'de de kendisinden bahsettiren Ayşe Akın oyunculuk kariyerinin yanı sıra şarkıcılık da yapmıştır...

Tankurt Manas ve Cem Belevi gibi isimlerle düet yapan oyuncuyu İnsanlık Suçu ve Erkenci Kuş gibi sevilen dizilerde izledik..