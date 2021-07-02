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Sen Çal Kapımı dizininin yıldızı Kerem Bürsin'den 'soyunma' itirafı
Sen Çal Kapımı dizisinin yakışıklı oyuncusu Kerem Bürsin, ‘Her yerde soyunuyorum’ sözleriyle ilgili yeni bir itirafta bulundu. Soyunmaya ilk pantolondan başladığını anlatan Bürsin, "Parasızdım, o işi bile yaptım" dedi.
İbrahim Selim’in YouTube’daki programına katılan Kerem Bürsin, çarpıcı itiraflarda bulundu. . Hem samimi itirafları hem de neşeli tavrıyla çok konuşulan oyuncu, ABD'de günlüğü 75 dolara şoförlük yaptığını söyledi.