Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisi bu hafta tekrar bölümüyle ekrana gelecek. Sen Çal Kapımı dizinin hayranları, Sen Çal Kapımı 5. Bölüm fragmanı neden yok? Sen çal kapımı 5 bölüm yok mu, sorularını yoğun bir şekilde sormaya başladı. İşte merak edilenler…

Yaz dizileri arasında kısa sürede geniş hayran kitlesine ulaşan Sel Çal Kapımı dizisi Çarşamba günlerini en çok izlenenleri arasına girdi. Çarşamba günleri ekrana gelen dizinin, 5. Bölüm fragmanının yayınlanmaması hayranları tarafından merak konusu oldu. Sen Çal Kapımı 5. Bölüm fragmanı neden yok? Sen çal kapımı 5. bölüm yok mu? soruları yoğunluk kazandı.

SEN ÇAL KAPIMI 5. BÖLÜM FRAGMANI NEDEN YOK?

Sen Çal Kapımı için dizisinin 5. Bölüm fragmanının henüz yayınlanmasının nedeni olarak bayram görülüyor. Bayram nedeniyle yeni bölüm çekimlerinin yapılamadığı düşünülüyor. 5 Ağustos tarihli yayın akışında Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölümü yerine tekrarı yer alıyor.

SEN ÇAL KAPIMI 5. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bayram nedeniyle diziler ve programlar ekran macerasına ara verdi, bu dizilerden biri de Sen Çal Kapımı oldu. Kısa bir ara veren Sen Çal Kapımı dizisinin 5. Bölümünün 12 Ağustos’ta yayınlanması bekleniyor.

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜM ÖZETİ

Eda, üst üste aldığı haberlerle strese girdi ve Serkan'ın kollarında uyuyuverdi yine. Üstelik bu sefer ciddi bir derdi var, Selin'le Ferit ev ziyaretine gelmek istiyorlar. Ancak beraber yaşanan bir ev yok ortada. Hazırlık yapmak lazım; vakit dar, yapılması gereken çok, Serkan'ınsa tüm düşündüğü iş, iş ve yine iş.

Eda'nın arkadaşları ise Serkan'ın Selin'le ilişki yaşadığına eminler. El ele göz göze yakaladılar onları. Eda evi hazırlamaya çalışırken bir taraftan da onları her şeyin yolunda olduğuna ikna etmeye çalışıyor. Eda, bütün gün misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için elinden geleni yaptıktan sonra hiç beklenmedik yerden gelen haberse artık sabrını taşırıyor. Ve işler çığırından çıkıyor.

SEN ÇAL KAPIMI KONUSU VE OYUNCULARI



Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat'la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda'ya bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.

OYUNCULAR



Eda Yıldız (Hande Erçel)

Serkan Bolat (Kerem Bürsin)

Aydan Bolat (Neslihan Yeldan)

Selin Atakan (Bige Önal)

Ayfer Yıldız (Evrim Doğan)

Kaan Karadağ (İsmail Ege Şaşmaz)

Engin Sezgin (Anıl İlter)

Ceren Başar (Melisa Döngel)

Ferit Şimşek (Çağrı Çıtanak)

Melek Yücel (Elçin Efecan)

Figen Yıldırım (Sitare Akbaş)

Pırıl Baytekin (Başak Gümülcinelioğlu)

Seyfi Çiçek (Alican Aytekin)

Erdem Şangay (Sarp Bozkurt)

Alptekin Bolat (Ahmet Mark Somers)

Leyla Haktan (İlkyaz Arslan)