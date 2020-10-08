Sen Çal Kapımı 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 13. son bölüm özeti, son bölümde neler oldu?

Sen Çal Kapımı 13. son bölümü FOX TV ekranlarında yayınlandı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrolünü paylaştığı Sen Çal Kapımı 14. yeni bölümde neler olacak? Sen Çal Kapımı 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 13. son bölüm izleme linki...

Sen Çal Kapımı dizisi yine izleyiciye tebessümlü ettiren sahneler yaşattı. Sen Çal Kapımı 13. bölümünde Eda, Serkan'ın düşüncelerini merak ederken, Selin Serkan'a gider, Ferit ise, pişman olacağı şeyler yapar. Peki, Sen Çal Kapımı 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çarşamba günler ekrana gelen dizininin 13. Bölümünde neler oldu?

SEN ÇAL KAPIMI 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

SEN ÇAL KAPIMI 13. BÖLÜM ÖZETİ

Serkan sonunda aşkını itiraf etti. Sıra Eda’da. Ama bu kadar olaydan sonra kolay olmayacak Eda’nın itirafını almak. Serkan sabırla bekliyor Eda’nın aşık olduğunu duymak için.

Bir de ailelerden saklama meselesi var. Eda nişan sözleşmesini öğrenen halasına Serkan’la sevgili olduğunu söyleyemiyor. Eda’nın ısrarıyla Serkan da kabul ediyor kimseye söylememeyi. Serkan ve Eda ilişkilerini gizli tutarken birçok macera yaşıyor ama sonunda ikisi de ailelerini durumu anlatıyor.