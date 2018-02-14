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Sen Anlat Karadeniz 4. yeni bölümde Vedat'ın planı ne olacak?

14 Şubat 2018 Çarşamba - 9:58 | Son Güncelleme : 14 02 2018 - 9:58

Sen Anlat Karadeniz'in yayınlanan 4. yeni bölüm fragmanları izleyicileri heyecanlandırdı. ATV'nin yeni dizisi Sen Anlat Karadeniz oyuncuları ve konusuyla şimdiden göz bebeği olmayı başardı. İşte Sen Anlat Karadeniz dizisinin bu akşamki bölümünde yaşanacaklar...


Sen Anlat Karadeniz 4. yeni bölümüyle bu akşam ATV'de izlenebilecek. Çarşamba akşamları severek izlenen Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes ve Tahir arasında neler yaşanacağı merak konusu oldu. İşte merak edilen Sen Anlat Karadeniz'e dair bilgiler...

SEN ANLAT KARADENİZ 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"O kuşları kalbime sen soktun, şimdi yüreğimi parçalayarak çıkarıyorsun!"
 
Nefes, Tahir'in canı için özgürlüğünden vazgeçip hapse girmeye razıdır ama Vedat, Tahir sayesinde ölümden kurtulur. Ancak, kahramanının Tahir Kaleli olması fikri onu delirtir. Nefes belki tetiği çekememiştir ama Vedat, o tetiğin ucunda ölmüştür. Artık Nefes'i geri istememektedir, karısını görmek istediği tek yer mezardır.
 
Vedat'ın planlarından habersiz olan Nefes, Mustafa'nın ona önerdiği anlaşmayı kabul eder. Oğluyla birlikte Gürcistan üzerinden Rusya'ya kaçacak ve yeni bir hayata başlayacaktır. Çünkü hem Tahir'in canını korumalıdır, hem de kendi kalbini. Çektiği sekiz yıllık işkenceye rağmen, ilk defa Tahir'in kanatmayı başardığı kalbini. Deli Tahir ise, onu iyice delirten kıskançlığın acısını hem Nefes'ten hem Mercan'dan çıkartır. Yakıp yıkarken bir yandan da yanar. Kıyamadığı tek kişi vardır; Yiğit. Yürekten bağlandığı bu çocuğu kıramaz, onları Gürcistan'a kadar götürmeye karar verir. Yeni sözlenmiş bir adamın çocuklu bir kadınla Gürcistan'a gitmesi, köyde dedikoduların yayılmasına ve dünürlerin ayağa kalkmasına yol açar. Ama hiç beklenmedik bir şekilde, Mustafa, kardeşinin bu yolculuğu yapmasına tam destek verir.

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