Sen Anlat Karadeniz 4. yeni bölümde Vedat'ın planı ne olacak?

Sen Anlat Karadeniz'in yayınlanan 4. yeni bölüm fragmanları izleyicileri heyecanlandırdı. ATV'nin yeni dizisi Sen Anlat Karadeniz oyuncuları ve konusuyla şimdiden göz bebeği olmayı başardı. İşte Sen Anlat Karadeniz dizisinin bu akşamki bölümünde yaşanacaklar...

Sen Anlat Karadeniz 4. yeni bölümüyle bu akşam ATV'de izlenebilecek. Çarşamba akşamları severek izlenen Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes ve Tahir arasında neler yaşanacağı merak konusu oldu. İşte merak edilen Sen Anlat Karadeniz'e dair bilgiler...

SEN ANLAT KARADENİZ 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"O kuşları kalbime sen soktun, şimdi yüreğimi parçalayarak çıkarıyorsun!"

Nefes, Tahir'in canı için özgürlüğünden vazgeçip hapse girmeye razıdır ama Vedat, Tahir sayesinde ölümden kurtulur. Ancak, kahramanının Tahir Kaleli olması fikri onu delirtir. Nefes belki tetiği çekememiştir ama Vedat, o tetiğin ucunda ölmüştür. Artık Nefes'i geri istememektedir, karısını görmek istediği tek yer mezardır.