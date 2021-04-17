Semra Özal, yıllar sonra anlattı! 'Geldiler apar topar araca aldılar, sonra...'

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayan Semra Özal, eşini, son anlarını, ölümünün 28. yılında anlattı. Semra Özal, eşi 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatına ilişkin, "Evde bir doktor olsaydı, düştüğü anda müdahale edebilseydi belki kurtarılabilirdi. Bir devlet liderinin sağlının nasıl korunacağına dair bir mantalite henüz oluşmamıştı." dedi.