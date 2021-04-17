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Semra Özal, yıllar sonra anlattı! 'Geldiler apar topar araca aldılar, sonra...'

Semra Özal, yıllar sonra anlattı! 'Geldiler apar topar araca aldılar, sonra...'
 8. Cumhurbaşkanı Turgut  Özal'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayan Semra Özal, eşini, son  anlarını, ölümünün 28. yılında anlattı. Semra Özal, eşi 8. Cumhurbaşkanı Turgut  Özal'ın vefatına ilişkin, "Evde bir doktor olsaydı, düştüğü anda müdahale  edebilseydi belki kurtarılabilirdi. Bir devlet liderinin sağlının nasıl  korunacağına dair bir mantalite henüz oluşmamıştı." dedi. 
 
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