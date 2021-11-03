Semra Dinçer'in cenazesinde dikkat çeken detay! Açıklama geldi!

Akciğer kanseriyle mücadele eden Semra Dinçer, önceki gün hayatını kaybetti. 56 yaşında vefat eden oyuncu, Ankara'nın Sincan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede bir ayrıntı dikkat çekti. Osmaniye Köyü'nün muhtarı, naaşın taşındığı tabutun açık olması hakkında konuştu.

Sinema ve dizi oyuncusu Semra Dinçer, iki yıldır mücadele ettiği akciğer kanserine yenik düştü. Ünlü oyuncu için dün Ankara 'nın Sincan ilçesinde Osmaniye Camii'nde öğlende cenaze töreni düzenlendi.

Cenazede dikkat çeken bir ayrıntı naaşın taşındığı tabutun açık olmasıydı. Medyatava, bunun nedenini araştırdı ve Osmaniye Köyü muhtarıyla konuştu.

"AİLESİ AÇIK TABUTA ALDIRDI"

Muhtar Mustafa Çetin, özellikle Ankara'ya bağlı köylerde sal denilen açık kapaklı tabutun kullanıldığını söyledi ve şu açıklamayı yaptı:"Cenaze, camiye normal kapalı tabutla geldi. Rahmetlinin ailesi, naaşı 'sal' denilen açık tabuta aktardı. Bu köylerde her zaman yapılır..."

"Normal tabutlarda omuzda taşımak için sap yoktur. Salda ise vardır. Aile bireyleri cenazeyi bu şekilde mezarlığa kadar rahat taşır. Olayın başka bir sebebi yok."

SEMRA DİNÇER KİMDİR?