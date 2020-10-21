Semiramis Pekkan, 'Lalvani' soyadını geri aldı

Ajda Pekkan’ın kardeşi Semiramis Pekkan, 24 yıl önce İngiltere’de boşandığı Hint asıllı işadamı Gulu Lalvani’nin soyadını kullanmak için dava açtı.

Gulu Lalvani ile Türkiye’de halen evli göründüklerini öne süren Semiramis Pekkan, İngiltere ’deki boşanmanın burada da tanınmasını istedi. Mahkeme, tanıma davasını kabul etti ve tarafları boşadı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Pekkan, boşandığı eşinin soyadını kullanma konusunda rızasının olduğunu ifade etti. Davanın karar duruşmasına ikilinin avukatları katıldı.

Davayı karara bağlayan mahkeme, Semiramis Pekkan’ın isteğini kabul ederek, boşandığı eşinin 'Lalvani' olan soyadını kullanmasına karar verdi.