Seminerler yüz yüze mi, nasıl olacak? Seminerler uzaktan, online olur mu?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitimin 31 Ağustos’ta başlayacağının duyurulmasının ardından, öğretmen seminerlerin yüz yüze mi yoksa online mı olacağını araştırıyordu, merak edilen cevap MEB tarafından verildi. Peki, Seminerler nasıl olacak? Seminerler yüz yüze mi, online mi olacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bilim Kurulu ve MEB’in arasındaki iletişim devam ediyor. MEB yeni eğitim ve öğretim yılına yönelik açıklamalarını sürdürüyor. 31 Ağustos’ta başlayacak yeni eğitim öğretim yılı 21 Ekim’de yüz yüze yapılacak. Okulların başlanacağı tarihin açıklanmasının ardından öğretmenler seminerlerin nasıl olacağını araştırmaya başladı. MEB seminerler nasıl yapılacak? Seminerler yüz yüze mi olacak? sorularına cevap aranıyor.

2020 SEMİNERLER NASIL OLACAK, YÜZ YÜZE Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen seminerlerinin okullarda yüz yüze yapılacağını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Dönemi Mesleki Çalışma Programı'nın, eğitim kurumlarında görevli olan yönetici ve öğretmenlerin katılımı ile yüz yüze gerçekleştirileceğini açıkladı.

SEMİNERLER UZAKTAN OLUR MU?

MEB'in, 24 Ağustos ile 28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan seminerler ile ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Dönemi Mesleki Çalışma Programı, 24-28 Ağustos tarihleri arasında bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerimizin katılımıyla, okullarımızda gerçekleştirilecektir. Çalışma programına ilişkin ayrıntılar ayrıca duyurulacaktır."

Uzaktan yapılacağına dair bir bilgi paylaşılmadı.

'SEMİNERLER UZAKTAN OLSUN' ÇAĞRISI

Öte yandan, öğretmenler sosyal medya üzerinden “Öğretmenler Birleşiyor” adlı bir etiket oluşturarak seslerini duyurmaya çalışıyor ve seminerler uzaktan olsun, çağrısı yapıyor.

MEB AKADEMİK TAKVİM

"1- Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları, 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacaktır.

2- Birinci dönem, 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecektir.

3- Bu kapsamda;

a) Öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin 'Eğitim Programı', 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak ve 18 Eylül 2020 Cuma gününe kadar devam edecektir.

b) Öğrencilerin eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına yönelik olarak Bakanlığımızca hazırlanan ve sarmal yapıdaki konu ve kazanımlardan oluşan 'Eğitim Programı' ile materyalleri, elektronik ortamda yayınlanacaktır. Program ve materyaller doğrultusunda eğitim süreci, zümre öğretmenlerince planlanıp uygulanacaktır. Ayrıca söz konusu eğitimler, Eğitim Bilişim Ağındaki (EBA) içeriklerle de desteklenecektir.

c) Öğrencilere, eksik konu ve kazanımlarının giderilmesi amacıyla; Eğitim Bilişim Ağı (EBA), EBA TV (İlkokul, Ortaokul, Lise) ile destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu destek verilmeye devam edilecektir.

ç) Öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik olarak uygulanacak Eğitim Programı, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında devam edecekleri yeni eğitim kurumu ve sınıflarında yapılacaktır.

4- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1 inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-04Eylül 2020 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecektir.

5- Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9 uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacaktır.

6- Koronavirüs kapsamında alınması gereken önlem ve tedbirler doğrultusunda öğrenci, öğretmen ve veliler bilgilendirilecektir.

7- Birinci dönem ara tatili, 16 Kasım 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2020 Cuma günü sona erecektir.

8- Yarıyıl tatili, 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 05 Şubat 2021 Cuma günü sona erecektir.9- İkinci dönem, 08 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecektir.

10- İkinci dönem ara tatili, 12 Nisan 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Nisan 2021 Cuma günü sona erecektir.

11- Eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi, yukarıda belirtilen tarihler dikkate alınarak, 16/12/1996 tarihli ve 2467 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının Çalışma Takvimi" örneği esaslarına göre valiliklerce düzenlenecektir.

12- 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı, 06 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacaktır.