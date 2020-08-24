Seminerler uzatıldı mı? Seminerler kaç gün, seminerler 18 Eylül’e kadar mı?

Öğretmen seminerleri bugün başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Ziya Selçuk da açıklama yaparak öğretmenler ve okul yöneticileri için yeni eğitim öğretim yılının bugün mesleki gelişim programıyla başlayacağını duyurdu. EBA üzerinden gerçekleştireceği açılış konuşmasıyla başlayacak olan mesleki gelişim programında ilk ders, Covid-19 salgınına karşı koruyucu ve önleyici tedbirler ile okulda uyulması gereken kurallar olacak. Peki, seminerler kaç gün sürecek 2020? Seminerler uzatıldı mı? Öğretmen seminerleri 18 Eylül’e kadar mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenler ve okul yöneticilerinin 2020-2021 eğitim-öğretim yılına 24 Ağustos Pazartesi günü mesleki gelişim seminerleriyle başlayacağını bir basın açıklamasıyla duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un EBA üzerinden gerçekleştireceği açılış konuşmasıyla başlayacak olan mesleki gelişim programında ilk ders, Covid-19 salgınına karşı koruyucu ve önleyici tedbirler ile okulda uyulması gereken kurallar olacak. Öncelikli gündem başlıkları arasında ayrıca, öğrencilerin uzaktan eğitim sürecindeki eksiklerinin giderilmesine yönelik “Tamamlayıcı Eğitim Programı”nın uygulama süreci de yer alacak. Peki, Seminerler ne kadar sürecek? Seminerler uzatıldı mı?

Okullardaki toplantı alanlarında Covid-19 tedbirleri konusunda gerekli tüm sosyal mesafe ve hijyen önlemlerin alındığının belirtildiği MEB açıklamasında, mesleki çalışma programında, Covid-19 tedbirlerinden uzaktan eğitimle telafi programına, psikososyal destek çalışmalarından etkinlik planlamalarına kadar pek çok başlık üzerinde çalışılacağını bildirdi. Mesleki gelişim seminerinde ayrıca, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmet Güner, öğretmenlerle video konferans yoluyla, koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında dikkat edilmesi gereken detayları paylaşacak.

TSE KILAVUZU SEMİNER PROGRAMININ İLK GÜNDEM BAŞLIĞI

Mesleki çalışma programında, TSE iş birliğinde hazırlanan “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu”nun uygulanması, okul yöneticisi – öğretmen, öğrenci ve veli rehberleri eşliğinde yeni döneme uyum öncelikli gündem başlığı da olacak. 21 Eylül’de başlaması planlanan yüz yüze eğitim süreci öncesinde okul binasında, sınıflarda, tuvaletlerde, bahçede ve tüm ortak kullanım alanlarında uygulanacak sosyal mesafe, maske ve temizlik kuralları; öğrenci, öğretmen ve velilerle ilgili süreçlerin planlanması aşamasında en ince ayrıntısına kadar uygulamalı bir şekilde ele alınacak.

ÖĞRETMENLER 18 EYLÜL'E KADAR OKULDA MI?

MEB’ten yapılan açıklamaya göre, yeni eğitim öğretim yılında ders bazında gerçekleştirilecek uzaktan öğretim etkinliklerinin planlanması ve öğrencilerin uzaktan eğitim sürecindeki eksiklerinin giderilmesine yönelik hazırlanan “Tamamlayıcı Eğitim Programı”nın uygulama süreci ve psiko- sosyal destek çalışmaları mesleki çalışma programının ana başlıkları program kapsamında çalışılacak. Okul yöneticileri ve öğretmenler, uygulanacak “Salgın Hastalık Psikoeğitim Programı” hakkında Rehber Öğretmenler/Psikolojik Danışmanlar tarafından bilgilendirilecek.

Mesleki Çalışma Programı kapsamında ayrıca, dünya çapında başarılı çalışmalara imza atan eğitimci bilim insanı Prof. Dr. Selçuk Şirin de EBA üzerinden öğretmenlere seslenecek.

Okul yöneticileri ve öğretmenlerin okullardaki mesleki çalışmaları 18 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek.