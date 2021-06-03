Seminerler bu yıl olacak mı, ertelendi mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bizim muhakkak öğretmenlerimize dinlenme fırsatı vermemiz lazım. O yüzden okullar kapandıktan sonra 2 hafta seminer dönemi olurdu ama biz yapmayacağız çünkü o dönemde vereceğimiz eğitimin kat kat yıl içinde aldılar." Diyerek seminerler konusuna da değindi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tarafsız Bölge'de eğitimdeki normalleşme adımlarını ve telafi eğitimin detaylarını anlatıp, yeni dönemle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Seminerler ne zaman, seminer dönemi olacak mı? Seminerler bu yıl devam edecek mi, ertelendi mi?

Seminerler ne zaman?

Bakan Selçuk'un seminer dönemine ilişkin olarak şunları söyledi:

"Salgın olmasa Eylül'ün ikinci haftası açılıyor okul. Önümüzdeki sürece baktığımız zaman bizi yazın okul açmamız Türkiye'nin iklim koşullarında kolay değil. Öğretmenlerimizin dinlenmesi lazım. O kadar yoruldular ki. Bir PC karşısında 6-7 saat oturun ve sürekli ekrana bakın sürekli çocukları yönetmeye çalışın bu kadar saat sonra hiç enerjileri kalmıyor. Bizim muhakkak öğretmenlerimize dinlenme fırsatı vermemiz lazım. O yüzden okullar kapandıktan sonra 2 hafta seminer dönemi olurdu ama biz yapmayacağız çünkü o dönemde vereceğimiz eğitimin kat kat yıl içinde aldılar. Seminer dönemimiz olmayacak. Okulların uygun günleri varsa 2 Temmuz'dan önce ya da sonra isteğe bağlı birtakım etkinliklerle ilgili çok sayıda eğitim açıktı. "