Seminerler ne zaman? Öğretmenlerin seminer tarihleri 2020!

Seminerler ne zaman? Öğretmenlerin mesleki çalışmaları da koronavirüs tedbirleri kapsamında yeniden düzenlendi. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı öncesinde öğretmen seminerleri merak ediliyordu. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 Ocak dönemi seminer takvimi açıklandı.

Millî Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz gün açıkladığı uzaktan eğitim yol haritası sürecinde 2020 2021 Eğitim öğretim yılının ilk döneminin 22 Ocak tarihinde sona ereceğini duyurdu. Uzaktan eğitime 22 Ocak - 15 Şubat arasında ara verilecek ve 3 haftalık tatil olacak. Öte yandan öğretmenlerin her dönem başında gerçekleştirdikleri mesleki çalışma seminerlerin ne zaman yapılacağı da belli oldu. Öğretmenlerin seminer tarihleri 2020!

SEMİNERLER NE ZAMAN?

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan Öğretmenlerin seminer takvimi 4-22 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Seminerler uzaktan/online olarak düzenlenecek. Seminerle ilgili olarak konu ve kazanımlardan oluşan eğitim programı ile materyalleri, elektronik ortamda yayınlanacak.

Öte yandan 2020-2021 eğitim öğretim yılı sömestr tatili 25 Ocak'ta başlayacak.

Daha önceki yıllarda 2 hafta olarak uygulanan yarı yıl tatili bu yıl 3 hafta sürecek.

2 haftalık sömestr tatiline 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1 haftalık ara tatil de eklendi.

3 hafta sürecek yarı yıl tatilinde öğretmenler seminer çalışması gerçekleştirilecek.

Öğretmenlerim mesleki çalışmaları uzaktan mı yoksa yüz yüze mi olacak salgının seyrine göre belirlenecek ve gerekli açıklamalar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak.