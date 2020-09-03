Semiha Yıldırım kimdir, kaç kaşında? Semiha Yıldırım'ın biyogrofisi!

Bir süredir Erzincan’da olan Binali Yıldırım, yaşadıkları kırgınlık nedeniyle kontrol amacıyla eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi’ne başvuruda bulundu. Binali Yıldırım ve Semiha Yıldırım koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi. Yıldırım ailesinin sağlık durumlarında bir sıkıntı olmadığı ve tedavilerine evde devam edileceği belirtildi. Koronavirüs haberlerinin ardından Semiha Yıldırım hakkında merak edilenler arttı. Semiha Yıldırım kimdir?

AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım koronavirüse yakalandı. Binali Yıldırım, "Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz." dedi.

SEMİHA YILDIRIM KİMDİR?

1954 yılında Erzincan’ın Refahiye ilçesinde dünyaya gelen Semiha Yıldırım, emekli öğretmendir. Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakan’ı Binali Yıldırım’ın eşi olan Semiha Yıldırım İlk ve orta öğreniminin ardından öğretmen okulunu kazanmış ve oradaki eğitimini de tamamladıktan sonra 1972 yılında mezun olarak öğretmenlik mesleğine adım atmıştır.

İlk görev yeri Erzincan’ın Refahiye ilçesi olan ve 1993 yılına kadar öğretmenlik görevini sürdüren Yıldırım, Türkiye’nin birçok şehrinde görev yaptıktan sonra 1993 yılında emekli oldu.

Erkan Yıldırım, Ahmet Yıldırım ve Büşra Yıldırım adında 3 çocukları var.