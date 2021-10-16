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Semiha Yankı acı olayı gözyaşlarıyla anlattı: 'Gözümün önünde oldu'
Bir döneme damgasını vuran 63 yaşındaki şarkıcı Semiha Yankı, abisi Metin Yankı'yı gözlerinin önünde hayatını kaybedişini ve evinde yaşadığı saldırıyı Armağan Çağlayan'ın sunduğu 'Dur Bi Dinle' programında anlattı.
Semiha Yankı, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Abisini sahnede nasıl kaybettiğini açıklayan Yankı, daha sonra ise evinde saldırıya uğradığı olayı anlattı.