Semiha Peker'in katil zanlısı tutuklandı

Olay, geçen salı günü saat 07.00 sıralarında, Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Salihli ilçesinde yaşayan ve Turgutlu ilçesindeki bir tavuk fabrikasında çalışan 1 çocuk annesi Semiha Peker, sabah servise bineceği Şehitler Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin önüne geldi.

Peker'in arkadaşlarıyla servisi beklediği sırada hafif ticari araçla gelen Yalçın K., genç kadına pompalı tüfekle 3 el ateş açtı. Saldırgan, geldiği hafif ticari araçla kaçarken, kanlar içinde yığılan Semiha Peker ise ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yakındaki özel hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Polis ekipleri Yalçın K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Peker'in daha önce şüpheli hakkında koruma kararı aldırdığı belirlendi. Peker, doğum günü olan 24 Şubat'ta memleketi Manisa 'nın Sarıgöl ilçesinde toprağa verildi.

Polis ekipleri, Yalçın K.'nın olaydan sonra önce Alaşehir'e, ardından da Kula'ya gittiğini tespit etti. Ekiplerin takibi sonucu, Yalçın K., yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı Yalçın K.'nın ifadesinde, Semiha Peker'in kendisini arkadaşları ile aldattığı için öldürdüğünü ve pişman olmadığını söylediği iddia edildi. Yalçın K.'nin yakalandığı Kula ilçesine kadar yaklaşık 50 kilometrelik yolu yürüdüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yalçın K., tutuklandı.