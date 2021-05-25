Semih Tümen kimdir? Yeni Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen’in biyografisi!

Resmi Gazete’de mart ayında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı ve yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi. Ardından dört başkan yardımcısından biri olan Murat Çetinkaya görevden alındı yerine Mustafa Duman atandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararıyla Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevinden alındı ve yerine Prof. Dr. Semih Tümen atandı.

SEMİH TÜMEN KİMDİR

Lisans derecesini 2000 yılında ODTÜ İktisat Bölümü'nden aldıktan sonra 2006 yılında London School of Economics'te Ekonometri ve Matematiksel İktisat alanında yüksek lisans yapan Prof. Dr Semih Tümen 2012 yılında da University of Chicago'da İktisat alanında doktora derecelerini almıştır.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürü, Araştırma ve Para Politikası Genel Müdür Yardımcısı, Ekonomist ve diğer unvanlarda 2002 yılından itibaren görev yapan Semih Tümen, TCMB’de çalıştığı dönemde ODTÜ, Bilkent Üniversitesi ve TOBB-ETÜ'de yarı zamanlı öğretim üyeliği de yaptı. Mikroeokonometri, İşgücü İktisadı, Eğitim İktisadı ve Kalkınma İktisadı alanlarında lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler veren Tümen, 2016-2018 yılları arasında Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi (Gıda Komitesi) Genel Koordinatörlüğü ve Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) Başbakan Yardımcılığı Makamı’nı temsilen Kıdemli Danışman görevlerinde bulundu. Semih Tümen, 2018 yılından itibaren TED Üniversitesi İktisat Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapıyordu.