22 Ocak 2018 Pazartesi
İSTANBUL 
9°C / 3°C
GALERİ VİDEO
BIST 117.235 1.81 EURO 4,6380 -0.42
USD 3,7870 -0.61 ALTIN 161,990 -0.77
CANLI BORSA
TÜMÜ

Semih Terzi'nin eşine 15 yıla kadar hapis istendi

22 Ocak 2018 Pazartesi - 16:27 | Son Güncelleme : 22 01 2018 - 16:30

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'nin yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, sanığın "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanık Nazire Terzi'nin darbeye iştirak ve tehdit suçlarından beraati talep edildi


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe  girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general  Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'nin yargılandığı davada mütalaasını sunan savcı,  sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapisle  cezalandırılmasını istedi. 
 
Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Nazire  Terzi ile avukatlar katıldı.
 
Cep telefonundan CoverMe ve KakaoTalk gibi programları kullanıp  kullanmadığı sorulan Terzi, bu programları kullanmadığını savundu.
 
Söz alan duruşma savcısı, araştırılması istenen başka husus  bulunmadığından esas hakkındaki mütalaasını açıklayacağını bildirdi.
 
Savcı, sanık Nazire Terzi hakkında, noter katibi Kerem Sağlıklı'yı,  "Hepiniz bizden özür dileyeceksiniz. Hepiniz göreceksiniz." sözleriyle tehdit  ettiği suçlamasıyla açılan kamu davasında, "Hepiniz göreceksiniz." ifadesinin  tanıklar tarafından doğrulanmadığı gerekçesiyle beraatini istedi.
 
Terzi hakkında "Anayasa'yı ihlal" suçuna iştirak suçundan da beraat  talep eden savcı, Semih Terzi'nin Ankara'ya şüphe çekmeden gelebilmek için eşi  Nazire Terzi'yi kullandığına ilişkin mahkumiyetini gerektirir, her türlü şüpheden  uzak somut bir delil bulunmadığını belirtti.
 
Sanığın, eşi Semih Terzi'nin ölüm raporunda değişiklik yapmak amacıyla  doktor kıyafetiyle GATA'ya giderek kayıtların tutulduğu bilgisayarda inceleme  yaptığını, sanıktan ele geçirilen cep telefonunda FETÖ mensuplarının da  kullandığı bazı programlara ilişkin kayıtlar bulunduğunu, sanığın bu programlarla  eşi Semih Terzi ile görüştüğünün belirlendiğini kaydeden savcı, Nazire Terzi'nin  "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını  talep etti.
 
"Tek suçum Semih Terzi'nin eşi olmak"
 
Mütalaaya karşı söz alan Nazire Terzi, eşinin ölüm belgesinin sahte  olduğunu düşündüğünü, GATA'ya da bu nedenle gittiğini öne sürerek, "23 Temmuz  2016'da doktor arkadaşlarla daha rahat görüşmek için doktor önlüğümü de giyerek  GATA acile gittim. Raporu tanzim eden doktoru sordum. GATA'da tanımadıklarını  söylediler." dedi.
 
Sanık Terzi, telefonunda bulunan programlara ilişkin, CoverMe ve  KakaoTalk kullanmadığını, kullandığı diğer programların ise örgüte ait olup  olmadığını bilmediğini iddia etti.
 
Hakkında somut delil bulunmadığını, neyle suçlandığını dahi  bilmediğini savunan Terzi, "Tek suçum Semih Terzi'nin eşi olmak." dedi.
 
Terzi'nin avukatı da mütalaaya kısmen katıldıklarını, müvekkilinin  terör örgütü üyesi olduğuna ilişkin somut delil bulunmadığını savundu.
 
Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın  tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 12 Şubat'a erteledi.
 
52,5 yıl hapsi istenmişti
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Nazire Terzi hakkında, "anayasal  düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım", "terör örgütü üyesi olmak" ve "suç  örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" suçlarından 52,5 yıla kadar  hapis talebiyle dava açmıştı.

ETİKETLER

Semih Terzi Sanık Nazire Terzi Semih Terzi'nin eşi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.