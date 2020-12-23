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Semih Öztürk'ün eşinin mesajına verdiği cevap herkesi şaşırttı!

Semih Öztürk'ün eşinin mesajına verdiği cevap herkesi şaşırttı! Semih Öztürk’ün eşi Kurretülayn Matur, 7. yıl dönümlerini yaptığı paylaşımla kutladı
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