Semih Öztürk açıkladı! Survivor'da...

Survivor Aycan Yanaç'ın regl, iç çamaşırı, ağda açıklamasından sonra Semih Öztürk'ten de şap açıklaması geldi. Ada da şap var mı? İşte yanıtı...

Survivor 2020'nin en dikkat çeken isimlerinden olan Aycan Yanaç adadaki hayatlarıyla ilgili bomba açıklamalar yapmıştı. Survivor Aycan regl, adada ağda ve iç çamaşırı detayına kadar merak edilenleri anlatmış ve dikkat çekmişti.

Survivor Aycan'ın açıklamasından sonra Semih Öztürk de merak edilenleri anlattı.

"Survivor yasakları ve bilinmeyen gerçekleri" başlığıyla bir çekim yapan Öztürk en sık gelen sorulara yanıt verdi.

Semih Öztürk içi çamaşırı olup olmadığına "Bende yoktu ama bilmiyorum bu çok özel bir soru kontrol etmedim. Onlarda da yok diye düşünüyorum. Bende yoktu ama belki isteyene vermiş olabilirler" yanıtını verdi.

Öztürk ayrıca sorulan "Adada şap var mı" sorusuna da şu yanıtı verdi: