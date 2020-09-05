Sperm sayımı testi olarak da bilinen sperm analizi, bir erkeğin sperminin sağlığını ve canlılığını analiz eder. Çiftler bebek sahibi olma konusunda sorun yaşadığında uzmanlar ile olarak bir semen analizi ister. Semen testi yani sperm testi bir doktorun bir erkeğin kısır olup olmadığını belirlemesine yardımcı olan testlerin başında gelirç Analiz ayrıca, kısırlığın arkasındaki nedenin düşük sperm sayısı veya sperm disfonksiyonu olup olmadığını belirlemeye yardımcı olur. Peki, Semen testi nedir? Sperm testi nasıl yapılır? Sperm testi nasıl verilir? İşte sperm testi hakkında merak edilenler...

Çiftler bebek sahibi olmakta sorun yaşadığında ya da tüp bebek tedavisi öncesinde erkeklerde kısırlık ya da diğer problemlerin varlığını tespit etmek bir dizi test yapılır. Bu testlerden biri de semen testi adı verilen sperm ya da spermiogram testidir. Tedaviden önce bir erkeğin sperminin sağlığını ve canlılığını analiz edilir. Doktorlar, spermin sağlığı hakkında iyi bir fikir edinmek için genellikle iki veya üç ayrı sperm analizi yaparlar. Semen analizi, sperm sağlığını; sperm sayısı, spermin şekli ve sperm hareketliliği açısından değerlendiren bir testtir. Peki, Semen testi nedir? Sperm testi nasıl yapılır? Sperm testi nasıl verilir? İşte sprem testi hakkında merak edilenler...

SPERM TESTİ NEDİR?

Sperm testi düşük sperm sayısı, şekli ve spermin kanallarda düzgün ilerleyip ilerlemediğini tespit etmek için yapılır.

SPERM TESTİNE (SEMEN ANALİZİ) NASIL HAZIRLANIR?

Doktorlar meni analizine hazırlanırken ne yapmanız gerektiğini söyler. Doğru sonuçlar için bu talimatlara uymak çok önemlidir.

En iyi örneği almak için:

- Testten 24 ila 72 saat önce cinsellikten kaçının.

- Testten iki ila beş gün önce alkol , kafein gibi zararlı maddelerden kaçınılmalıdır.

Sağlık uzmanınızın her talimatına uymalısınız.

SPERM TESTİ NASIL YAPILIR?

Sperm testi sonucu, eğer şekli normal ve yeterli sayıda sperme sahipseniz bu, yüksek üreme yeteneğine sahip olduğunuzu gösterir. Ancak birçok erkekte düşük sperm sayısı ya da normalin dışında semen olmasına karşın üreme yeteneği vardır.

Eğer ilk sperm testiniz normalse, doktorunuz sonuçların kesinliği için ikinci bir test ister. İki normal test bir kısırlık probleminizin olmadığını gösterir. Olağan dışı bir durum varsa doktorunuz başka testler isteyebilir.

Eğer sperm testinde semen ya da sperm bulunmuyorsa, bu durum kanallarınızın tıkalı olduğunu gösterebilir. Bu durumda kanalları açmaya yönelik infertilite ameliyatı planlanacaktır.

Tüp bebek tedavisi planlıyorsanız, tüp bebek merkezi ya da hastanelerde sperm testi yapılması yani baba adayının kliniğe gelerek sperm verilmesi gerekmektedir.

Spermler tüp bebek merkezi ya da hastanede, erkek için özel hazırlanmış sperm verme odasında özel bir kap içerisinde verilir. Menide sıvılaşmanın gerçekleşmesi sonrası, menideki sperm sayısı, hareketliliği ve şekli yönünden inceleme altına alınarak, laboratuvarda bir takım işlemlerden geçirilerek en kaliteli görülen spermler seçilir.

Sperm örneği hastanede alındığı için laboratuvara hemen ulaştırılmış olur. Bu nedenle evde sperm testi, yani evde örnek alarak hastaneye ulaştırma yöntemi tercih edilmemektedir.

Sperm örneği vermeden önce erkeğin 3 gün cinsel perhiz yapılması gerekmektedir. 3 ila 7 gün arası perhiz yeterlidir. 3 günden daha az perhizlerde sperm sayısı düşük çıkabilir. 7 günden uzun perhizlerde sperm hareketinde bir azalma görülebilir.

Bu yöntemle sperm analizi veremeyen erkekler için Mikro TESE yöntemiyle, yani testislerden biyopsi ya da ince bir iğne ile sperm alınabilmektedir.

SPERM TESTİ SONUÇLARINDA NORMAL DEĞERLER NEDİR?

Sperm numuneniz toplandıktan sonra, test sonuçlarınız 24 saat ile 1 hafta arasında hazır olmalıdır. Sperm analizinde normal kabul edilen değerler şunlardır:

Semen Analizi Parametresi Kabul Edilen Alt Limit

Volüm > 1.5 ml

Konsantrasyon > 15 milyon / ml

Toplam Hücre > 39 milyon

Motilite (Hareketlilik) - % 45

Morfoloji (Normal Şekil) - % 4

pH 7.2 - 8

Canlılık - % 75

Beyaz Kan Hücreleri ml'de 1 milyondan az

Normospermi: Sperm sayısı, hareketliliği ve şeklinin normal olması.

Oligospermi: Sperm sayısının az olması.

Astenospermi: Sperm hücrelerini hareket azlığı.

Teratospermi: Normal morfolojili sperm hücresi oranın düşüklüğü.

Oligoastenoteratospermi: Sperm sayı, hareketlilik ve şeklinde problem olması.

Azospermi: Ejakülatta (semende) hiç sperm hücresi olmaması.