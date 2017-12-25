Şemdinli'den acı haber geldi...

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Şemdinli'de devam eden operasyonlar sırasında PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı. Teröristlerin açtığı ateşle, Adana'nın Ceyhan ilçesi nüfusuna kayıtlı, evli, 25 yaşınndaki Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil ile Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi nüfusuna kayıtlı evli, 26 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Çam şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı askerin tedavisinin devam ettiği belirtilen bilgilendirmede, şöyle denildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

KAHREDEN KAZA

Öte yandan Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Şemdinli'nin Derecik beldesindeki cephanelikte görevli Ankara Altındağ İlçesi nüfusuna kayıtlı 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu, el bombasının kazayla patlaması sonucu şehit oldu. Patlamada 2 asker de yaralandı. Yaralı askerler tedavi altına alındı.