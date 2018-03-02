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Şemdinli'de PKK'ya ait patlayıcı ele geçirildi

02 Mart 2018 Cuma - 11:44 | Son Güncelleme : 02 03 2018 - 12:10

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, jandarma ekipleri tarafından yürütülen arazi arama- tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait, toprağa gömülü patlayıcı ve patlayıcı yapamında kullanılan malzeme ele geçirildi.


Hakkari Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, PKK/KCK terör örgütüne yönelik Şemdinli ilçesine bağlı Çatalca köyü Erdemli mezrası kırsalında yürüttüğü operasyonla ilgili açıklama yaptı.
 
Açıklamada şöyle denildi:
 
"01.03.2018 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Çatalca Köyü Erdemli Mezrası kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde ağaçlık alanda toprağa gömülü vaziyette;72 kilogram anfo patlayıcı madde (amonyum nitrat-fuel oil veya mazot), 37 kilogram TNT patlayıcı madde, 25 kilogram patlayıcı madde yapımında kullanılan amonyum nitrat, 2 mutfak tüpü,12 kilogram  tahrip gücü arttırıcı el yapımı patlayıcı malzemesi, 300 ggram ateşleyici toz,1 elektronik devre, 2 elektrikli fünye, 9 tüp başlığı ve 1500 metre  kablo ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
 

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Şemdinli PKK
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