Şemdinli'de PKK'ya ait patlayıcı ele geçirildi

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, jandarma ekipleri tarafından yürütülen arazi arama- tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait, toprağa gömülü patlayıcı ve patlayıcı yapamında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Hakkari Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, PKK /KCK terör örgütüne yönelik Şemdinli ilçesine bağlı Çatalca köyü Erdemli mezrası kırsalında yürüttüğü operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

"01.03.2018 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Çatalca Köyü Erdemli Mezrası kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde ağaçlık alanda toprağa gömülü vaziyette;72 kilogram anfo patlayıcı madde (amonyum nitrat-fuel oil veya mazot), 37 kilogram TNT patlayıcı madde, 25 kilogram patlayıcı madde yapımında kullanılan amonyum nitrat, 2 mutfak tüpü,12 kilogram tahrip gücü arttırıcı el yapımı patlayıcı malzemesi, 300 ggram ateşleyici toz,1 elektronik devre, 2 elektrikli fünye, 9 tüp başlığı ve 1500 metre kablo ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."