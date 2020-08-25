Şemdinli'de görev sırasında yüksekten düşen asker şehit oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Gerdantepe Üs Bölgesi'nde görevli Piyade Sözleşmeli Er Mesut Yıldırım, kayalıklara düşerek ağır yaralandı. Helikopterle hastaneye kaldırılan Yıldırım, buradaki müdahaleye rağmen şehit oldu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Gerdan Tepe Üs Bölgesi'nde görev yapan Piyade Sözleşmeli Er Mesut Yıldırım , kayalıklara düşerek ağır yaralandı. Helikopterle Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak şehit oldu.

Hakkari Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz Şemdinli İlçesi Gerdantepe Üs Bölgesi'nde görev esnasında yüksekten kayalıklara düşmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mesut Yıldırım'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."