Sema Keçik kimdir? Kaç yaşında? Kırmızı Oda’da Selvi’yi canlandıran Sema Keçik’in biyografisi…

Kırmızı Oda’nın 11. Bölümünde yeni bir oyuncu diziye dahil oldu. Başrolünde Binnur Kaya’nın yer aldığı ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek, kaleme alınan dizide Sema Keçik çocuk yaşta evlendirilen ve yıllardır evden dışarı adımını atmamış Selvi'yi canlandıracak. Peki, Kırmızı Oda’da Selvi rolünü oynayan Sema Keçik kimdir?

Kırmızı Oda yeni bölümüyle bu akşam izleyiciyle buluşacak. Gerçek hayat hikayelerinden esinlenerek yazılan Kırmızı Oda'danın bu akşam yayınlanan bölümünde izleyici yeni bir hikayeyi izleyecek. Birçok dizi ve filmlerden tanıdığımız Sema Keçik Selvi karakterine hayat verecek. Çocuk yaşta evlendirilen ve evlendikten sonra evden dışarı adımını atmayan Selvi karakterine hayat verecek Sema Keçik kimdir?

SEMA KEÇİK KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Sema Keçik, 1 Ocak 1965, Ağrı’nın Diyadin ilçesinde doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Ana Sanat Dalı bölümünden mezun oldu. Monica Pagneu x’la “Beden Hareket”, Henning V. Vangerow’la “Ses ve Ritm”, Zygmund Molik’le “Grotovski Metodu”, Nelia Wechselle “Stanistavski Metodu” üzerine çalışmalar yaptı. Paris Soleil Theatre’da Ariane Mnouchkine ile Comedia Del’Arte ve Bali Maskları üzerine çalıştı. Hindistan’da Irinjalakuda’da G.Venu “Kathali” ve Mirmala “Nohiniyattam” dansları üzerine work shoplara katıldı. Halen İBŞT oyuncusudur.

Sema Keçik, tiyatro yazarlığı ve oyunculuğu yanı sıra birçok film ve dizide kamera karşısına geçmişti. Muhteşem Yüzyıl'da Daye Hatun rolünden sonra, Aşk Yeniden adlı TV dizisinde Meryem Özer karakterini, Yeni Gelin dizisinde Möhteber Bozok canlandırdı. 2020’de Alevlerin Ardından dizisinde oynadı.

Tiyatro Ödülleri

Suna Pekuysal Tiyatro Ödülleri 2012 - "Yılın En İyi Oyun Yazarı"

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları

Şems!.. Unutma!... / Oyuncu - 2011

Balkon / General'in kısrağı - Ev kadını -1998

Ajans: Sihirli Anahtar

Rol Aldığı Diziler

Alevlerin Ardından (2020)

Yeni Gelin (Möhteber Bozok, 2017-2018)

Aşk Yeniden (Meryem, 2015)

Paşa Gönlüm (Necmiye, 2014)

Muhteşem Yüzyıl (2 Sezon, Daye Hatun, 2011)

Bir Bulut Olsam (2 Sezon, Düriye Bulut, 2009)

Rol Aldığı Filmler

Love Me (Marcos Angel, 2017)

Uzaklarda Arama (Hamiyet Ana, 2015)

Nefesim Kesilene Kadar (Sultan, 2015)

Şarkı Söyleyen Kadınlar (Fotolu Kadın, 2013)

Yazı Tura (Nurten, 2003)