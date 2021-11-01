Oyuncu Sema Dinçer hayatını kaybetti. Acı haberi Haluk Levent sosyal medya hesabından duyurdu. 1965 doğumlu oyuncu Kuzey Güney ile İstabullu Gelin'in de aralarında olduğu çok sayıda dizide rol almıştı. Peki, Sema Dinçer kimdir? Sema Dinçer neden öldü, kaç yaşındaydı? Filmleri ve dizileri…
Sema Dinçer neden öldü?
"Akciğer kanseriydi.2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi.
İsmini vermedik.
Sadece S.D olarak yazmıştık.
Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı.
Ama olmadı :(
Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik.
Sevenlerinin başı sağ olsun."
Sema Dinçer kimdir?
1965 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Oyunculuk eğitimi almayan Semra Dinçer “alaylı” diye tabir edilen işin mutfağında yetişmiş, birçok dizi ve Sinema filminde roller almış, başarılı bir performans sergilemiştir.
Kuzey Güney dizisinde Handan Tekinoğlu karakterini canlandırmıştır.
Semra Dinçer dizileri ve filmleri
Köşe Dönücü 1984
Barışta Savaşanlar 1993
Suçlu Kim 1994
Kaçıklık Diplomasi 1998
Örümcek Merve 1998
Kıvılcım 1999
Yılan Hikayesi 1.Sezon Cemile 1999
Filler ve Çimen 2000
Gökten Düşen Hazine 2000
Kimyacı 2000
Martılar ve İstanbul 2000
Profesyoneller 2000
Zehirli Çiçek 2000
İçimizden Biri 2000
Benim İçin Ağlama 2001
Tatlı Hayat Mehpare 2001
Berivan 2002
Kumsaldaki İzler 2002
Kırık Ayna Firdes 2003
Mihrali 2003
Fırtına Hayatlar 2004
Perçem 2004
Döngel Kerhanesi Didar 2005
Yolun Sonu 2005
Kaybolan Yıllar Rosa 2006
Yağmurdan Sonra Defne 2006
Geniş Zamanlar Sıdıka 2007
Kavak Yelleri 2.Sezon Berrin 2008
Leylan Sebahat 2007
Derman Adalet Hemşire 2008
Goncakaranfil 2008
Kardelen Şermin 2008
Unutulmaz 2.Sezon Nazan 2010
Maskeli Balo 2010
Dinle Sevgili Ülfet 2011
Kuzey Güney Handan Tekinoğlu 2011
İstanbullu Gelin Reyhan Sezgin 2017