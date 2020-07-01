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Selvi Kılıçdaroğlu, Esra Albayrak ile görüştü

AA |  01 Temmuz 2020 Çarşamba - 17:13 | Son Güncelleme : 01 07 2020 - 17:13

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Esra Albayrak ile görüştü


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi  Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak'ı  telefonla arayarak, yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medyadan yapılan hakaret  içerikli paylaşımlar nedeniyle duyduğu üzüntüyü paylaştı. 
 
CHP'den yapılan açıklamaya göre Selvi Kılıçdaroğlu, Albayrak'ı  telefonla aradı.
 
Görüşmede Kılıçdaroğlu, sosyal medyada Albayrak ve ailesini hedef alan  hakaret içerikli yayınlar nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
 
Kılıçdaroğlu ayrıca yeni doğan çocukları nedeniyle Albayrak ailesine  iyi dileklerini iletti.
 

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