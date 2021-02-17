Selva Beşali bulundu mu? Müge Anlı’da aranan Selva Beşali olayı nedir, Suriyeli Selva Beşali kimdir?

Suriyeli Selva Beşali İstanbul'da şüpheli şekilden ortadan kayboldu. 50 gündür aranan kadından tek bir iz bulunamayınca, aile Selva Beşali'nin bulunması için programa katıldı. Müge Anlı'da aranan Suriyeli Beşali kimdir, bulundu mu? Selva Beşali olayı nedir?

Suriye Uyruklu 28 yaşındaki Selva Beşali İzmir Bornova'da kayboldu. Genç kadının ağabeyi ve eşi Müge Anlı'ya başvurarak Beşali'nin bulunması için yardım istedi. Peki Selva Beşali kimdir, bulundu mu? Müge Anlı Selva Beşali olayı nedir?

SELVA BEŞALİ BULUNDU MU KİMDİR?

Eşi ile İzmir Bornova'da yaşayan Selva Hanım aniden ortadan kayboldu. Selva’da 50 gündür haber alınamayınca yakınları Müge Anlı'nın programına katıldı.

28 yaşındaki kadının eşi Müge Anlı'da ''Ben eşimi çok kıskanıyordum. Benim hattım ondaydı o da halasının kızlarıyla çok konuşuyordu. Ben de hattı kullanmasını istemedi. Eşim hattı kırdı 'tamam kullanmam' diyerek, eşine karşı hiç şiddet uygulamadığını söyleyen koca Müge Anlı'yı inandıramadı.

Programa katılan komşuları da Selva Beşali'nin eşinden sık sık şiddet gördüğünü çığlık seslerinin kendilerine kadar geldiğini söyledi.

MÜGE ANLI'DA ARANAN SELVA BEŞALİ OLAYI

2012 yılında Suriye'den Türkiye'ye gelen Selva Beşali, 30 Aralık 2020 tarihinde kayboldu. Üzerinde 40 50 bin liralık altın olduğu söylenen Selva Beşali eşinin yanına gitmek için evden çıktı ve bir daha kendisine ulaşılamadı.